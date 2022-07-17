Защититься от тяжелых болезней очень просто, но люди, очевидно, расслабились, поборов «легкий» омикрон.

В России впервые выявили оспу обезьян. Опасный вирус из Европы, а конкретно — из Португалии привез житель Петербурга.

Он оказался сознательным: при первых признаках пошел к врачу, его посадили на карантин, как и близкий круг контактировавших с ним. Специалисты не ожидают возникновения в Питере «очага» в силу того, что угрозу вовремя «купировали».

Никаких дополнительных ограничений из-за оспы на границе или на территории всей страны вводить также не планируют. Во-первых, вирус распространяется довольно тяжело, нужен продолжительный тесный контакт с инфекцией или с ее носителем.

А во вторых, в России уже разработан полный противооспный набор: тест система для выявления, препарат для лечения — он проходит клинические испытания — и вакцина для профилактики, на всякий случай. Она уже протестирована и направлена на регистрацию, об этом в эксклюзивном интервью программе «Известия. Главное» рассказали в Роспотребнадзоре.

«Вакцина называется „ОртопоксВак“. И она эффективна против всех вирусов этого семейства, ортопоксвирусов. И речь идет о том, что она современная, создана она на основе ослабленного вируса натуральной оспы путем последовательного исключения шести генов вирулентности. Поэтому она будет высокоэффективна и безопасна», — пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тем не менее новые случаи «завоза» ожидаются, ведь с 15 июля правительство отменило основные еще «ковидные» ограничения для поездок за рубеж по суше, хоть и не все. ПЦР по возвращении по-прежнему будут требовать у непривитых и не переболевших, но в целом, границы, можно сказать, открыты. Только вот не едет никто особо ни туда, ни оттуда. Хотя, например, евро так подешевел, что шопинг-туры выгодны как никогда.

Но тут влияет сразу несколько обстоятельств. Во-первых, те, кто планировал отпуск заранее, не будут переписывать планы ради Европы. Во вторых, учитывая уровень русофобии в Европе, многие думают: «Да мало ли что!» В третьих, самолеты толком не летают

и из доступных направлений — Финляндия и страны Прибалтики прежде всего. Но и там все сильно поменялось.

Впрочем границы из-за «ковида» могут точно также и закрыться, Всемирная организация здравоохранения ожидает повторной волны уже осенью. Глава ВОЗ рекомендовал правительствам всех стран вернуть масочный режим. Подъем заболевания уже наблюдается в отдельных странах, особенно в Италии, Хорватии и Греции. А также в Юго-Восточной Азии и Индии. В среднем по миру — плюс 6% за неделю.

Причем выявлен уже новый штамм вируса — это подвид самого заразного штамма COVID-19 — омикрона, журналисты его назвали «кентавр», потому что он мутировал до неузнаваемости по сравнению с первоначальным штаммом.

Говорят он более заразный, но менее «вредный» по осложнениям. Меж тем уровень коллективного иммунитета в России упал до 14%. Как уверяют специалисты, все имеющиеся вакцины действенны и против «кентавра», но показатель в 14% коллективного иммунитета говорит, что никто не ревакцинируется. Хотя Россия стала лидером по скорости и по количеству разработанных антиковидных вакцин.