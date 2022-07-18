Сбивший насмерть четырех девушек «бриллиантовый» мажор расплакался в зале суда

Молодой человек, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, не смог сдержать слез на суде. Видео с заседания оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как журналисты пытаются выяснить у виновника страшной трагедии обстоятельства произошедшего, однако молодого человека внезапно охватывают эмоции, и он начинает плакать, закрыв лицо руками.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца, до 18 сентября, с возможностью обжаловать приговор в течение ближайших трех суток. Молодой человек дал понять, что не будет этого делать.

5-tv.ru

Утром 18 июля в башкирском селе Бакалы водитель Audi A5 на огромной скорости насмерть сбил четырех девушек. Одна из них была несовершеннолетней, другим было 18–19 лет.

Виновником смертельного ДТП оказался 23-летний молодой человек из очень состоятельной семьи, который в соцсетях называет себя brilliant. Экспертиза установила, что на момент ДТП он был нетрезв.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Башкирии Радий Хабиров пообещал взять расследование ДТП с гибелью четырех девушек под личный контроль и заявил, что виновный понесет максимально жесткое наказание.