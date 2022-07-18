Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Сбивший насмерть четырех девушек «бриллиантовый» мажор расплакался в зале суда

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 279

Обвиняемого в резонансном ДТП в Башкирии 23-летнего водителя отправили под стражу на два месяца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Odd Andersen; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Молодой человек, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, не смог сдержать слез на суде. Видео с заседания оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как журналисты пытаются выяснить у виновника страшной трагедии обстоятельства произошедшего, однако молодого человека внезапно охватывают эмоции, и он начинает плакать, закрыв лицо руками.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца, до 18 сентября, с возможностью обжаловать приговор в течение ближайших трех суток. Молодой человек дал понять, что не будет этого делать.

5-tv.ru

Утром 18 июля в башкирском селе Бакалы водитель Audi A5 на огромной скорости насмерть сбил четырех девушек. Одна из них была несовершеннолетней, другим было 18–19 лет.

Виновником смертельного ДТП оказался 23-летний молодой человек из очень состоятельной семьи, который в соцсетях называет себя brilliant. Экспертиза установила, что на момент ДТП он был нетрезв.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Башкирии Радий Хабиров пообещал взять расследование ДТП с гибелью четырех девушек под личный контроль и заявил, что виновный понесет максимально жесткое наказание.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

22:33
Проблемы и вызовы: какие указания Путин дал на Совете по стратегическому развитию
22:16
Во все тяжкие: после развода с Бородиной Курбан Омаров «снимает» девушек на одну ночь
22:00
Сбивший насмерть четырех девушек «бриллиантовый» мажор расплакался в зале суда
21:47
Ученые предупредили о худшем варианте вируса, который может быстро убивать
21:33
В Театре Сатиры прокомментировали состояние Александра Ширвиндта
21:16
В Иране идут последние приготовления к визиту Путина

Сейчас читают

«Бриллиантовый» мажор насмерть сбил девушек в Башкирии: детали ДТП
Лужа крови и мясо: житель ДНР рассказал о страшной смерти жены от удара ВСУ
Забудьте про слезы: что делать при панической атаке в метро
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Новости СМИ2