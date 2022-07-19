Гостинцы НАТО, наркотики и рапорт Зеленскому: что осталось от ВСУ на НПЗ под Лисичанском

Корреспондент «Известий» показал обстановку на нефтебазе под Лисичанском

Фото, видео: Михаил Почуев / ИТАР-ТАСС / TACC; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Среди имущества, найденного на позициях ВСУ, полно «зарубежных трофеев», — документы, оружие, сухпайки.

Спецоперация вплотную приблизилась к городу Северск. Это один из последних опорных пунктов ВСУ в Донецкой народной республике.

Власти сообщают, что союзные войска взяли его под оперативный контроль и атакуют укрепления националистов на окраинах. Те отвечают плотным огнем из артиллерии. Причем бьют украинские формирования и по тем городам, из которых сбежали. Корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на нефтебазе под Лисичанском, которая едва не стала пороховой бочкой.

Нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском — здесь территория практически полностью уничтожена. Достаточно крупная воронка рядом с хранилищем. Сложно представить последствия, если бы снаряд приземлился метрах в двадцати.

Гигантскую промзону зачищали бойцы спецназа. На территории было сразу несколько опорных пунктов ВСУ.

Осматривая позиции, росгвардейцы обнаружили много иностранного вооружения.

Есть и необычные находки! Например, рапорт, который ВСУшники писали на имя Зеленского. На нескольких листах изложили все беды, но отправить не успели. Или вот — пакетики с наркотическими веществами. Рядом лежал немецкий пулемет — будто из фильмов про Великую Отечественную.

Однажды сюда удалось пробраться и диверсантам. Украинский флаг, желтые наклейки на машине. Но вот, например, сухпаек из Англии, а сам автомобиль — на латвийских номерах. Росгвардейцы обнаружили у одного из ликвидированных иностранные документы.

Нефтеперерабатывающий завод законсервирован вот уже десять лет. Хотя в советское время предприятие было вторым по мощности НПЗ Украины. Как считают эксперты, если восстановить промзону, топливом можно обеспечить не только Донбасс, но и все освобожденные регионы!

Тема:
Специальная военная операция России
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