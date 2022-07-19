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Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель может лишиться родительских прав

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 92

У девушки двое детей: сыновья Богдан и Святослав.

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель может лишиться родительских прав

Фото: Instagram* / alenatoffi_official

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Появились слухи, что на экс-участницу «Дома-2» Алену Рапунцель якобы пожаловались в органы опеки. Поводом для беспокойства стали фотографии девушки из ночных клубов. Вероятно, она не занимается воспитанием своих детей ради вечеринок.

«В управление опеки и попечительства по городскому округу Балашиха Министерства социального развития Московской области поступила информация о неблагополучии в семье Семиной Алены Дмитриевны. <…> Управление просит взять семью на профилактический учет и оказать содействие семье в пределах вашей компетенции», — говорится в заявлении, которое опубликовали в сети.

Алена воспитывает двухлетнего Богдана, который родился в браке с другим участником проекта Ильей Яббаровым, а также трехмесячного Святослава от Ильи Семина. Недавно Алена подала на развод со вторым избранником. Расставание пары было скандальным, так как оба обвинили друг друга в измене.

Как предполагают на сайте поклонников прокта "Дом-2", заявление написали хейтеры знаменитости. Они считают, что о сыновьях заботится мама Алены. Они уже отправляли подобную жалобу два года назад. Тогда девушка еще была участницей «Дома-2». Зрители телепроекта заметили, что она часто выезжала за пределы площадки, оставляя сына с отцом.

Как ранее писал 5-tv.ru, звезда «Дома-2» Илья Семин бросил свою супругу Алену Рапунцель с двумя детьми. Девушка призналась, что готова к обсуждениям их личных проблем в интернете.

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