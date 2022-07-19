Посол РФ в Индонезии Воробьева: на саммите G20 к Лаврову выстроилась очередь
По словам российского представителя, демонстративно «держались в сторонке» от Сергея Лаврова только страны G7.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Imo/photothek.net
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Длинная очередь из представителей разных стран выстроилась на переговоры к Сергею Лаврову в рамках саммита G20. Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
По словам Воробьевой, большинство стран выразило желание переговорить с главой российского МИДа, а демонстративно обходили Лаврова стороной только представители стран «Большой семерки».
«Ни о какой «изоляции» России не может быть речи. Была очередь на двусторонние встречи, было очень сложно всех желающих включить в график. В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по «двадцатке», за исключением «семерочников», — заявила посол РФ в беседе с РИА Новости.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что власти Индонезии приложили огромные усилия для создания конструктивного и максимально дипломатичного саммита «Большой двадцатки».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова публично поставила на место главу британского МИДа Лиз Трасс, позволившая себе дерзкие высказывания в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова.
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