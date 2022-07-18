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Захарова ответила Трасс после хамства в адрес Лаврова: «Осаждалка с вызывалкой не выросли»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 27

Официальный представитель российского МИД напомнила, как нужно себя вести в цивилизованном обществе.

Захарова ответила Трасс после хамства в адрес Лаврова: «Осаждалка с вызывалкой не выросли»

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media

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Глава британского МИД Лиз Трасс позволила себе отметить, что она «хотела осадить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова» и готова в любой момент «вызвать» президента необъятной Владимира Путина на разговор. Столь резкие заявления вызвали негодование у официального представителя МИД России Марии Захаровой: ироничный комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

Дипломат дерзостей британского политика всерьез не приняла и поспешила напомнить, как Лиз Трасс пыталась активно выступать в прошлом — и села в лужу.

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины „вызвать на разговор и осадить“ Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит и путала географические названия», — написала Захарова.

Также представитель МИД добавила, что во время выступления Лиз Трасс настолько часто допускала грубые ошибки, что ее помощнице пришлось буквально непрерывно нашептывать на ухо начальнице правильные ответы. Напоследок представитель министерства лаконично и метко осадила британку.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — подытожила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как президент США Джо Байден снова опозорился на весь мир. Американский лидер запутался в словах и назвал собственных солдат «эгоистами».

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