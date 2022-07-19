Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Госдепе США пригрозили КНР проблемами за сотрудничество с РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина. В случае чего — обещает жесткий ответ.

В Госдепе США пригрозили КНР проблемами за сотрудничество с РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Помощь России вооружением в обход санкций обойдется Китаю очень дорого. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он подчеркнул, что пока Пекин не пытался обойти антироссийские ограничения, но США продолжают за ним тщательно наблюдать.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру», — объяснил Прайс.

Ранее издание Газета.ру сообщало об ослаблении Минфином США ряда санкций против Москвы и разрешением некоторых транзакций. А также о том, как Евросоюз приближает свой крах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Недавно 5-tv.ru рассказал, как санкции довели ЕС до мощного политического кризиса.

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