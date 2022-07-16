Марио попрыгал из замка: бездумные санкции довели ЕС до мощного политического кризиса

Европе грозит не только энергетический (из-за санкций) и продовольственный кризис (из-за засухи), но теперь и политический. В Италии пытается уйти в отставку Марио Драги. Пока премьер-министра не отпускают. Вопрос на рассмотрении, и оно затягивается.

Но Драги — не первый. Пробелы во власти уже ощутили Великобритания, Болгария, Эстония. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок расскажет о том, какой раскол это вызывает. То ли политики бегут с тонущего корабля, то ли не цепляются за власть до последнего.

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«Когда ему показалось, что он завязал, они снова затянули его обратно» — эта фраза из «Крестного Отца» очень подходит к ситуации. Марио Драги второй день рвется в отставку. Президент не отпустил. Теперь вот парламент тянет. Может он пришел просить, но просил без уважения? 74-летнему политику о своем решении расскажут в среду, 20 июля.

«Драги вряд ли изменит свое решение до среды. Я думаю, перефомирование правительства дастся нам нелегко. Нам нужны взвешенные, взрослые решения со стороны покровительственной партии „Конте“. Но пока что они ставят свои флаги выше безопасности и национального единства», — сказал министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.

Пренебрежения к позиции премьера не скрывают уже и министры его кабинета. Никто не любит предателей, а попытку премьера стать бывшим, считают именно бегством с тонущего корабля. Италия в опасности: из-за сильнейшей за последние 70 лет жары там горят леса и высыхают реки. Самая длинная в стране –По — истощена. А значит скоро убытки ждут фермеров.

«Сначала мне пришлось сократить посев, а теперь и частоту поливов. Вместо того, чтобы делать это каждые восемь дней, я поливаю только каждые 20. Я поливал кукурузу только один раз в этом сезоне. Обычно она получает воду четыре раза», — пожаловался фермер Тачини Дентал.

Все эти проблемы Европа всегда могла решить деньгами. Были запасы, соседи могли прийти на помощь. Сейчас каждый сам за себя: впервые за 20 лет евро ниже доллара. И перспективы все мрачней.

«Во многом политическая мировая элита, особенно европейская, оказалась перед страшным вызовом — а как поступать в такой сложной и очень драматической ситуации? Вызов этот начался очень давно, задолго до февраля этого года», — сообщил политолог.

Со страниц Guardian глава Shell обещает европейцам суровую зиму и дефицит энергии. The Economist пугает русским медведем, что пытается съесть европейскую красную шапочку среди замерзших труб. Politico пишет о нашествии новых «голодных и злых» избирателей. Глава Венгрии в радиоэфире рассказал о новых травмах ЕС.

«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается», — сообщил Виктор Орбан.

Из-за ранения в ногу Европа бы просто хромала. Но отделаться таким «самострелом» не дали США.

«Мы прогнозировали множество рисков. И во многом не ошиблись. Ужесточение финансовых условий и замедление глобального экономического роста, шок, вызванный непредсказуемой ситуацией на энергетическом рынке. Можно сказать, что европейская экономика переходит из фазы замедления роста в фазу полной остановки», — перечислил комиссар по экономике ЕС Паоло Джентилони.

И вот уже в новом пакете антироссийских санкций ожидают послаблений. Европа хочет разрешить ввозить зерно на российских судах. Того гляди, попросит помочь с энергией. Правда, избежать последствий того, что они натворили, уже не удастся. Но политики могут от них убежать. В отличие от своего британского коллеги итальянский премьер цепляться за власть не стал. Марио — как в той игре — перепрыгивая преграды спешит на выход.