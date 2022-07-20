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Эндокринолог рассказал о продуктах, помогающих работе печени

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 61

Эндокринолог Поляков: рыба, яйца и икра обеспечивают стабильную работу печени

Эндокринолог рассказал о продуктах, помогающих работе печени

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Органу необходима «детоксикация», которая способствует улучшению его работы.

Продукты богатые лецитином (яйца) и полезными жирами (рыба, икра), могут обеспечить стабильную работу печени человека. Также для разгрузки органа необходимо на ежедневной основе употреблять клетчатку и пробиотики. Об этом рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

«Есть такая группа препаратов как гепатопротекторы. Одна из подгрупп - это препараты, которые содержат эссенциальные фосфолипиды. Эти же фосфолипиды содержатся в таких пищевых продуктах, как соевый, подсолнечный, яичный лецитины. Для здоровья печени на регулярной основе, тем более если она сталкивается с повышенной нагрузкой, продукты богатые лецитином, либо лецитин в чистом виде, будет хорошо», — сказал Антон Поляков.

По словам врача, рассматривать печень отдельно от желчного пузыря нельзя, если он не удален. Они функционируют в единой связке. При нарушениях оттока желчи его можно заменить продуктами, обладающими желчегонным эффектом. К примеру, артишок. Также пища, богатая полезными жирами — рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло.

Эндокринолог напомнил, что печень постоянно находится в работе и обезвреживает продукты, попавшие в организм. Для нее будут полезны малина, гранат. Они связывают токсические металлы и выводят их наружу, то есть разгружают орган.

«Также для разгрузки печени неплохо ежедневно употреблять клетчатку. Она будет связывать токсины, которые попадают в кишечник и не будет им позволять попадать обратно в системный кровоток и перегружать печень. Еще могут быть полезны пробиотики. Полезная флора усиливает детоксикацию, помогая печени, а патогенная флора, наоборот, вызывает интоксикацию», — подытожил диетолог в беседе с URA.RU.

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