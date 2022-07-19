Китай назвал неприемлемыми угрозы США из-за России

Угрозы Госдепа США в адрес Китая по вопросу антироссийских санкций неприемлемы. На это указал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в ходе пресс-конференции.

«По украинскому вопросу КНР неизменно занимает объективную и справедливую позицию. Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что КНР давно выступает против односторонних санкций, которые являются вопиющим нарушением международного права.

Лицзянь указал, что Вашингтон на протяжении многих лет способствовал эскалации украинского кризиса и сейчас ему следует взять на себя ответственность за совершенные ошибки. Китайский дипломат призвал Белый дом отказться от нелегитмных санкций и поспособствовать инициации мирных переговоров, пишет Global Times.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозили Китаю санкциями за потенциальное сотрудничество с Россией и оказание ей помощи в поставках оружия. По словам американского дипломата, подобные шаги «дорого обойдутся» Пекину.

Ранее 5-tv.ru писал, как МИД Китая удалось показать лицемерие Запада с помощью одного фото.