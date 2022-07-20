Ночной саммит в Тегеране: чем закончился визит Путина в Иран

Российский лидер — единственный из президентов «тройки», кто вышел пообщаться с журналистами после саммита.

Событие, которое окажет влияние на всю мировую экономику. Этой ночью в Тегеране завершился саммит президентов России, Турции и Ирана.

Основными темами встречи стали топливный кризис в мире, тяжелая ситуация с вывозом зерна из Украины и судьба Сирии. Главы стран обсудили пути решения этих наболевших проблем.

После переговоров Владимир Путин единственный из лидеров вышел к журналистам. Один из самых острых вопросов президенту задал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

У этой встречи есть все шансы войти в историю как «ночной саммит в Тегеране». Перевалило за полночь, а лидеры стран не спешили расставаться. Вот уже после двусторонних и трехсторонних переговоров общаются, что называется — на ногах.

Лидер Турции сначала кладет Путину руку на плечо, потом долгое рукопожатие. Кажется, президента России не хотели отпускать. Пришлось. Российский президент еще и ответил вопросы журналистов.

Решили провести вот в этом одном из переходов конгресс-центра. Специального места для подхода к прессе здесь нет, но вот выбрали этот отсек. Судя по триколору, это место закреплено за Россией.

Но президент его толком не увидел: журналисты плотными рядами загораживали. Первый вопрос — про ситуацию в Сирии. Россия, Турция и Иран тут почти во всем сходятся.

«У нас общие позиции есть, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и перестать грабить сирийское государство и народ, вывозить нефть незаконно. Но есть расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в этом регионе. На наш взгляд, для того, чтобы обеспечить долговременную и устойчивую ситуацию нужно всю территорию передать под контроль официальных властей Дамаска и вооруженных сил Сирийской республики, и тогда можно будет вести диалог с теми, кто за это отвечает», — разъяснил позицию трех стран президент.

70% страны уже под контролем сирийских властей. Пришло время освобождать остальные территории. Американцы захватили несколько богатых ресурсами регионов и уходить оттуда не хотят. Еще бы — углеводороды сейчас взлетели в цене. Из-за западных санкций на Западе же энергетический кризис. Теперь «призрак отключения бродит по Европе». Боятся, «Газпром» перестанет прокачивать.

«Якобы компания послала официальное уведомление об этому одному из своих получателей в ФРГ, ссылаясь на форс-мажор. Скажите, пожалуйста, справедливо ли Россию обвинять в этом энергетическом кризисе и продолжит ли „Газпром“ дальше выполнять свои обязанности?» — спросил корреспондент «Известий» у президента.

«Пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на „Газпром“. Это не имеет никаких оснований. По поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: Солнце, ветряную. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — объяснил Путин.

Европейские инвестиции в энергетику упали, а потом начали закрывать маршруты один за другим. Один из них — Украина, по надуманному предлогу. Потом против трубы «Ямал-Европа» ввела санкции Польша, стала брать наш газ у Германии. Но и Германия страдает теперь. Одну из турбин должна вернуть после ремонта Канада. Вернет ли? И как обслуживать остальные?

«На ремонт должна быть отправлена еще одна машина, а где мы возьмем отремонтированную, совершенно непонятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердит. Но сейчас работает две, 60 миллионов перекачивают в стуки. Вот если еще одна придет хорошо, будет работать две, а если не придет, будет одна. Если они сами это делают своими руками закрывают, а потом ищут виноватых, это было бы смешно, если бы не было так грустно», — заметил российский лидер.

При этом «Северный поток-2» стоит готовый. Но Европа не спешит запускать его, то есть выполнять свои обещания. И поощряет такое же вранье Украины. Все вопросы с этой страной можно было на переговорах решить. Но они выбрали обман и боевые действия.

«Известные переговоры в Стамбуле были, когда практически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но как известно, после этого и после того как, чтобы создать эти условия наши войска отошли из центра Украины и Киева, киевские власти отказались от выполнения соглашений, которые были практически достигнуты. Конечный результат зависит не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим, что такого желания у киевских властей нет», — сказал как отрезал глава РФ.

Изначально было понятно, что этот день принесет много громких новостей. Чтобы занять получше место на заявлении для прессы, журналисты ломились в полуоткрытую дверь. Настоящая битва.

Бежали, чтобы узнать подробности об итогах трехсторонней встречи. И это, безусловно, важное политическое событие. Но у Путина были и двусторонние переговоры, которые повлияют на события в мире. С Эрдоганом он обсудил вывоз украинского зерна. Оказывается, не только в нем тут дело.

«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно мы будем содействовать украинского зерна, исходим из того, что все ограничения связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна будут сняты. Как вы знаете, скажем, на ограничения связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами фактически сняты», — сообщил президент России.

Путин, кстати, стал единственным лидером, кто пообщался с прессой после саммита. Здесь в Иране вообще с этим строго. Некоторые залы от журналистов в конгресс-центре заблокировали деревянными палками. Это чтобы все прошло спокойно и организованно. И оно так и прошло. Осталось только получить ожидаемо резкую реакцию Запада на все тегеранские договоренности.