Вот это поворот: Аня Тейлор-Джой втайне вышла замуж за музыканта

Впервые со своим возлюбленным актриса появилась на публике в феврале, а в марте рассказала об отношениях.

Актриса Аня Тейор-Джой и музыкант Малькольм Макрей поженились. Бракосочетание состоялось в зале суда. Расписавшись в США, молодожены отправились в Австралию. Там проходят съемки фильма «Безумный Макс: Фуриоса». Аня Тейлор-Джой исполнит в нем главную роль.

По данным издания Page Six, новоиспеченных супругов видели в Сиднее. Поводом для слухов о скорой женитьбе пары стал тот факт, что у Тейлор-Джой появилось бриллиантовое колечко. Это не осталось незамеченным поклонниками.

Впервые актриса и музыкант вышли в свет в качестве пары в феврале текущего года. Их видели на afterparty после вручения «Оскара». А в марте звезда сериала «Ход королевы» обмолвилась об отношениях изданию Vogue.

«Я, наконец, нашла того, кто будет ряд сидеть рядом со мной в тишине и читать. На самом деле нам обоим по 80 лет и в то же время по семь — и это отлично работает», — признается Тейлор-Джой.

Известно, что празднование события муж и жена планируют, как только вернутся в США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аня Тейлор-Джой выходит замуж.