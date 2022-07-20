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Бережный уход: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Врач-дерматолог Егорова назвала безвредным сон с мокрыми волосами

Бережный уход: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами

Фото: Depositphotos / lightpoet

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Залог здоровой и красивой шевелюры кроется не только в отсутствии каких-либо проблем в организме, но и внешних факторах: правильно подобранный косметический уход, расческа и так далее.

Наверняка, каждую представительницу прекрасного пола хоть раз в жизни вечером мучил этот вопрос: помыть волосы сейчас, чтобы не тратить время утром и не опоздать по делам, или все-таки оставить на потом. А следующим вопросом в голове возникал — как это отразиться на волосах. В сети то и дело спорят. Одни утверждают, что отход ко сну с мокрыми прядями чреват серьезными последствиями. К примеру, волосы будут сильно повреждаться, так как мокрые они — хрупкие, а когда трутся о подушку, ломаются. Или что возрастает риск аллергии, ведь во влажной подушке пылевые клещи развиваются активнее. Но так ли это на самом деле или все-таки миф?

В беседе с aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала — спать с мокрыми волосами вполне возможно. Никаких серьезных последствий для волос не будет. Однако есть все же некоторые нюансы.

Так, высок риск простудиться. Тем более если включить еще на ночь кондиционер или открыть окно. Кроме того, не всем удобно спать на мокрой подушке.

«Для самих же волос без разницы совершенно — спите вы или бодрствуете. Во сне волосы сохнут естественным путем, что считается комфортным. Правда, можно действительно столкнуться с проблемой. Например, если у вас длинные волосы, они могут запутаться — тут придется быть готовым к тому, что их надо будет долго расчесывать», — объяснила специалист.

Да и если вы обладательница не совсем густых волос, можно столкнуться с колтунами после пробуждения. Но если женщину это аспекты не волнуют, можно смело мыть волосы с вечера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прическа первоклассниц может привести к облысению.

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