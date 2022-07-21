Вода, воздух и солнце: почему начинать закаляться нужно летом

Нутрициолог Ирина Кононенко назвала главным принципом закаливания системность

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Перед началом экстремальных процедур необходима консультация специалиста. Но как сделать так, чтобы погружение в ледяную воду не нанесло вреда организму?

Процедуры закаливания способствуют укреплению организма. Однако подходить к ним надо осознанно и постепенно. Нутрициолог Ирина Кононенко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о главных принципах.

«Закаливание нужно начинать постепенно. Наиболее оптимальный период — это лето, так как на нас действует ряд факторов: вода, воздух и солнце, которые укрепляют эндокринную и иммунную системы. Время пребывания в воде не более 20 минут, если хорошо себя чувствуете. А если все же ослаблены, то не более пяти минут. В воде необходимо двигаться, чтобы не допускать переохлаждения. Из воды выходим мы быстрее, чем заходим. После купания важно вытереться насухо и одеться», — сказала собеседница.

Кононенко добавила, что закаливание — системный процесс. Таким образом, продолжать процедуры нужно в осенний и зимний периоды. Кроме того, по словам актрисы Юлии Высоцкой, купание приносит организму так называемый положительный стресс, наполняющий его энергией. При этом отмечается, что сначала необходимо получить консультацию медиков.

Они же в свою очередь подчеркивают, что полезно еще и домашнее закаливание. При правильном подходе улучшается не только здоровье и иммунитет, но и фигура. Однако излишний энтузиазм в этом вопросе может привести к болезням.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно закаливать детей.

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