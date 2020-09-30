Врачи утверждают, что процедура закаливания улучшает иммунную систему человека. Особенно это важно для неокрепшего организма детей. Комплекс тренировок по закаливанию помогает лучше сопротивляться неблагоприятным факторам окружающей среды. Ведь закаленный ребенок не боится переохлаждения, перепадов температуры, холодного ветра и в целом болеет реже. Суть процесса заключается в постепенном воздействии на организм теми факторами, к которым нужно выработать устойчивость, объяснила в беседе с 5-tv.ru врач-педиатр Марина Шестакова.

Также она отметила, что тренировки следует начинать с небольших «доз» и малого воздействия, а затем постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность упражнений.

Приступая к закаливанию, первое, что необходимо сделать, это выбрать вид тренировки индивидуально для ребенка с учетом его возраста и физического развития. Во-вторых, соблюдать принцип постепенности. Правило номер три: занятия должны проводиться круглый год, даже в холодное время года.

Врач-педиатр отметила, что начинать закаливания можно уже с двухнедельного возраста ребенка. Для самых маленьких детей подходит закаливание воздухом.

«Во время пеленания проводятся воздушные ванны по одной-две минуты при температуре 22 градуса, примерно два-три раза в день. Постепенно нужно увеличивать время воздействия на ребенка до 15-30 минут», — пояснила Марина Шестакова.

Отличный способ укрепить иммунитет — это гулять детьми на свежем воздухе. При этом важно учитывать температурный режим.

«Детям до трех месяцев до трех месяцев можно гулять при температуре воздуха до минус пяти градусов. Дети до шести месяцев могут находиться на улице, если там не более чем минус десять градусов. С детьми старше шести месяцев можно гулять, даже если столбик термометра опускается до -15 градусов», — отметила Шестакова.

Хорошим способом закаливания водой для младенцев является обтирание мокрой тканью. Такую процедуру можно проводить детям с шести месяцев. Начинать стоит с ручек, переходя на ножки, грудь, живот и спинку ребенка. Пока ребенок не достиг года, температура воды при этом должна быть не менее 30-35 градусов. Годовалого малыша можно протирать тканью, вымоченной в воде до 28 градусов. К трем годам — до 25, а к шести — до 20.

Общее обливание водой можно проводить, лишь когда сыну или дочке исполнится полтора года, резюмировала педиатр.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых модных и легких причесок для девочек в школу.