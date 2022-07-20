В Ясиноватой спасли пса, едва не сгоревшего заживо из-за обстрела ВСУ

В Ясиноватой, которая накануне попала под жестокий обстрел украинской артиллерии, спасли пса, чудом не погибшего под бомбежкой и не сгоревшего заживо в пожаре. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с уцелевшим животным.

На кадрах виден пес породы московская сторожевая по кличке Миша. У него сильно обгорела шерсть на спине и боках, а еще бедолага, по всей видимости, частично оглох или получил контузию из-за взрывов снарядов. Собака плохо реагирует на голоса людей и даже не отзывается на собственное имя.

В момент обстрела Миша находился дома один — как обычно, охранял территорию. Хозяева пса, к счастью, были в отлучке, когда в их жилище угодили два снаряда, полностью его разрушив.

«Звонит мне соседка, говорит у вас квартира горит. Приехали, а тут уже пожарные тушат. Два попадания прямо в квартиру, одно возле вольера. Как собака выжила, я не знаю. Видите, будку всю разворотило», — рассказала хозяйка Миши.

По словам женщины, их семейного любимца спас от страшной смерти сосед. Мужчина нашел силы и мужество вытащить из огня огромного пса и потушить на нем загоревшуюся шерсть.

Сейчас Мише необходимо лечение, однако его оставшимся без крова хозяевам самим требуется помощь. Заботу о собаке взяли на себя активисты общественного движения «Донецкая Республика». Они отвезли пострадавшего пса в ветеринарную лечебницу, где он будет жить, пока полностью не восстановит здоровье.

Хозяйка Миши со слезами простилась с питомцем, который за годы стал полноправным членом семьи, и пообещала, что заберет его домой при первой возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о таксе по кличке Боевая Сосиска, которую спасли от обстрела и приютили у себя бойцы 100-й гвардейской мотострелковой бригады ДНР.