ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к убийству людей по национальному признаку

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Крыма, распространявшего в социальных сетях призывы к расправе над людьми по национальному признаку. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Крыму и Севастополю.

Задержанным оказался житель поселка Перевальное 1985 года рождения. Публикации преступного содержания он размещал на личной странице ВКонтакте.

Уголовное дело в отношении правононарушителя возбуждено по статье 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Наказание предполагает до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Ростовской области завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Луганской народной республики (ЛНР). На территории российского региона мужчина собирал сведения о передвижении российской военной техники.