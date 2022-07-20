В Совфеде объяснили суть изменения географических задач спецоперации на Украине
Страны Запада оказали Незалежной «медвежью услугу» вместо помощи, отметила сенатор Ольга Ковитиди.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Нортон
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Географические задачи российской спецоперации на Украине изменились в соответствии с условиями, необходимыми для денацификации и демилитаризации соседнего государства. Такое объяснение в беседе с «Известиями» привела сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.
Она напомнила, что страны Запады продолжают непрерывно накачивать Незалежную оружием, тем самым лишь обостряя конфликт. Такая помощь для Киева — «медвежья услуга», поскольку противостояние затягивается, а ресурсы Украины тают на глазах, отметила парламентарий.
Кроме того, по словам Ковитиди, непрерывные поставки вооружений на Украину создают риски для безопасности всей Европы.
Об изменении географических задач спецоперации заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он объяснил, что теперь речь идет не только о республиках Донбасса, но и об освобожденных Херсонской и Запорожской областях и ряде других территорий. Кроме того, географические задачи могут отодвинуться от нынешней линии еще дальше.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему американское оружие не поможет Украине победить Россию.
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