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Несоизмеримая мощь: в США заявили, что никакое оружие не поможет Украине победить РФ

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 304

Экс-разведчица США Коффлер: никакое оружие не поможет Украине победить Россию

Несоизмеримая мощь: в США заявили, что никакое оружие не поможет Украине победить РФ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Специальная военная операция России

Действия Байдена укрепили связи РФ с противниками США, считает бывший офицер разведывательного управления американского министерства обороны.

Никакие поставки американского оружия не помогут Украине одержать победу над Россией. Такую точку зрения в материале для Fox News высказала экс-офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.

«Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как определил Зеленский, потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — считает она.

Коффлер подчеркнула, что лидер Незалежной Владимир Зеленский ставит перед армией недостижимые цели по возвращению территорий, уже перешедших под контроль ВС РФ, а также сил Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению бывшей разведчицы, неограниченная военная и денежная поддержка, которую президент США Джо Байден оказывает Киеву без надзора и отчетности, — серьезная ошибка. Таким образом конфликт затягивается, а военные запасы Соединенных Штатов истощаются на миллиарды долларов.

Отдельно Коффлер отметила, что политика Байдена подтолкнула на еще большее сближение РФ не только с противниками США в лице Ирана, Китая, Северной Кореи, но и с Саудовской Аравией.

«Команда Байдена показала непонимание фундаментального правила стратегии — не сближать врагов и отталкивать союзников», — подытожила бывший офицер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский подполковник разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе.

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