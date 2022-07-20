Сергей Лавров заявил об изменившихся географических задачах спецоперации
Причина связана с поставками Запада вооружения на Украину.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Нортон
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В связи с непрекращающимися поставками западных стран оружия на Украину географические задачи специальной военной операции России изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), но и Херсонская, Запорожская область и ряд других территорий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, опубликованном на сайте РИА Новости.
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал Лавров.
Он еще раз напомнил о словах Владимира Путина, который задачей спецоперации назвал денацификацию и демилитаризацию. При этом по мере того, как Запад будет продолжать поставлять оружие в Незалежную, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего больше всего боится Владимир Зеленский.
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