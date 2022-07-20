Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Сергей Лавров заявил об изменившихся географических задачах спецоперации

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 178

Причина связана с поставками Запада вооружения на Украину.

Сергей Лавров заявил об изменившихся географических задачах спецоперации

Фото: © РИА Новости / Кирилл Нортон

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В связи с непрекращающимися поставками западных стран оружия на Украину географические задачи специальной военной операции России изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), но и Херсонская, Запорожская область и ряд других территорий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, опубликованном на сайте РИА Новости.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал Лавров.

Он еще раз напомнил о словах Владимира Путина, который задачей спецоперации назвал денацификацию и демилитаризацию. При этом по мере того, как Запад будет продолжать поставлять оружие в Незалежную, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего больше всего боится Владимир Зеленский.

Тема:
Специальная военная операция России
20 июл
Под предлогом защиты националисты согнали на завод жителей Авдеевки
20 июл
В Минобороны рассказали об уничтожении пусковой установки Harpoon под Одессой
20 июл
Украинские националисты расстреливают сдающихся срочников под Авдеевкой
20 июл
Лавров раскрыл настоящую цель помощи Киеву со стороны США и Великобритании
20 июл
База подготовки резервистов под Одессой уничтожена ударом ВС РФ с моря
20 июл
Киев выпустил 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
20 июл
Немецкий генерал-лейтенант Маис признал, что у России неисчерпаемые ресурсы
20 июл
Военкор «Известий» сообщил о взятии силами НМ ЛНР стратегического села в ДНР
20 июл
Шойгу поручил группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы освобожденных регионов
20 июл
Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 июля

Последние новости

15:50
Сюжет «Царевны-лягушки»: таролог рассказала, чем грозит эксгумация для Градского
15:33
Газпром не получал документы от Siemens по турбине для «Северного потока»
15:27
Шахматный робот сломал пальцы подростку в Москве
15:10
Под предлогом защиты националисты согнали на завод жителей Авдеевки
15:08
Какое наказание ждет должников по кредитам и коммунальным услугам?
15:01
Друзья Вайкуле рассказали подробности о рецидиве рака у певицы: «Уколы красоты»

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Завербованному СБУ националисту насильно делали наколки: «Готовили под диверсии»
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год