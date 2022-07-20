Роковая травинка: может ли вдыхание мелкого предмета вызвать паралич

Пульмонолог детально разобрал историю госпитализации футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, взволновавшую общественность.

Вдыхание мелкого предмета и последствия такой ситуации для здоровья — один из самых больших страхов не только родителей, чей ребенок запихивает в рот и нос все подряд, но и взрослых людей. Далеко не все знают о защитных реакциях организма и том, насколько на самом деле может быть опасна подобное для жизни.

Появившаяся в инфополе новость «Спорт-Экспресс» о параличе руки футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева из-за попадания травинки в легкое взволновала общественность. В пресс-службе футбольного клуба уже опровергли информацию о переводе игрока в реанимацию и ухудшении состояния спортсмена.

Пульмонолог Александр Карабиненко, комментируя произошедшее для 5-tv.ru, подчеркнул, что подобных проблем из-за вдыхания травинки и быть не могло.

«От травинки руку парализовать не может, — категорично заявил врач. — Там более серьезные повреждения идут».

Медик подчеркнул, что перед падением у спортсмена нарушилось равновесие — это могло стать следствием проблем с сосудами головного мозга.

«Человек может падать по самым разным причинам. И футболисты, и не футболисты, и просто обычные люди. Когда человек падает, он теряет равновесие. Значит, нарушена была именно нервная система, может быть, головной мозг, может быть, еще какие-то повреждения. Но от травинки парализовать никого не может. Это я могу вам как врач с большим опытом лечебной работы сказать», — пояснил он.

В случае же вдыхания травинки был бы бронхоспазм — реакция организма, которая также не имеет ничего общего с параличом.

«За падением могут скрываться различные патологические процессы кровоснабжения головного мозга, которые раньше он не испытывал. А когда травинка попадает в дыхательные пути, возникает сильный кашель, удушье, ощущение нехватки воздуха. Человек старается это все откашлять. При кашле идет напряжение на кровоток головного мозга», — рассказал медик.

Что же касается возможного попадания травы непосредственно в легкие, то такой вариант развития событий исключен. По словам пульмонолога, инородные частицы вроде травинки не могут дойти до альвеол, поскольку их попадание в дыхательные рефлекторно провоцирует бронхоспазмы — сжатие, препятствующее их продвижению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стала известна причина госпитализации 17-летнего футболиста Пиняева.