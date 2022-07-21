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Бактерии растут в геометрической прогрессии: что опасно есть в поезде

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30

Гастроэнтеролог Дианова о риске отравления: брать с собой в поезд скоропортящиеся продукты опасно

Бактерии растут в геометрической прогрессии: что опасно есть в поезде

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Каким бы золотистым и ароматным ни был привокзальный беляш, хорошее самочувствие после такого перекуса — выигрыш в лотерею.

Вокзальные пирожки и беляши, а также любая скоропортящаяся еда может стать причиной отравления в дороге, рассказала врач гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. По словам эксперта, если и допустимо взять с собой в поезд пару вареных яиц и куриное мясо, то съесть все это необходимо в первые четыре часа поездки, лучше раньше. Главный риск — отравление. Либо от некачественной перронной кухни, либо от банальной порчи домашнего провианта.

В сфере железнодорожных путешествий, подчеркнула доктор, с организацией питания дела обстоят не лучшим образом. Поэтому доверять твердящим о свежести беляшей продавцам на перронах не стоит. Если остановка длительная, верным решением будет приобретение еды в ближайшем магазине. Еще один вариант — пообедать или поужинать в пути в вагоне-ресторане.

«Колбаса, сыры, творог, курица, яйца — они все портятся. Это есть в поезде опасно. Потому что эти продукты имеют короткий срок хранения. В ближайшие максимум четыре часа это надо будет съесть. Происходит повышенное размножение бактерий, поэтому есть риск получить пищевую токсикоинфекцию», — цитирует Дианову URA.RU.

Как отметила гастроэнтеролог, оптимальный срок хранения готовой еды при комнатной температуре ограничивается двумя часами. После этого численность бактерий начинает расти в геометрической прогрессии, превращая пассажира в потенциального пациента. Практически все продукты кроме свежих фруктов, овощей и орехов портятся очень быстро, если под рукой нет холодильника. К списку также можно добавить сухое печение по типу галет — такой перекус также не принесет вреда в дороге.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал о продуктах, помогающих поддерживать здоровье и стабильную работу печени.

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