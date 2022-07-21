СМИ: самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак» впервые применили на Украине
Российские военные продолжают спецоперацию по денацификации Незалежной, территорий ДНР и ЛНР. Новое оружие используют, в частности, под Харьковом.
Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов
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В ходе спецоперации на Украине военные впервые использовали винтовку типа «Сумрак» — самую дальнобойную в мире, передает ТАСС.
Как сообщают источники информагентства, оружие применяли снайперы в районах под Харьковом и Киевом. Ранее «Сумрак» не использовали из-за проблем на местности — для нормальной работы на дальние расстояния необходимо соблюдение целого ряда условий.
Главные достоинства винтовки «Сумрак» — возможность использовать мощные патроны крупного калибра, а также высокая точность попадания в цель.
Официального подтверждения применения оружия пока нет.
Ранее 5-tv.ru показал, как минометы «Тюльпаны» работают по позициям ВСУ в Незалежной.
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