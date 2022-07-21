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Марио вне игры: премьер-министр Италии Драги ушел в отставку

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 355

Премьер-министр Италии Драги ушел в отставку

Марио вне игры: премьер-министр Италии Драги ушел в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Monaldo / Keystone Press Agency

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Европейские демократические режимы рушатся, как карточный домик, все новые и новые политики уходят с постов.

Премер-министр Италии Марио Драги покинул свой пост, сообщает канцелярия президента республики.

«Президент республики Серджо Маттарелла принял Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке. Президент принял это к сведению», — говорится в заявлении.

Уточняется, что роспуск правительства за этим решением не последует. Кабинет министров займется решением текущих вопросов.

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о желании подать в отставку 14 июля. Причиной такого решения стало отсутствие поддержки от одной из главных партий страны «Движение 5 звезд». В частности, она выступила против антикризисных мер в экономике и энергетике, предложенных командой Драги.

Первоначально Маттарелла не принял отставку премьера и предложил ему найти компромисс, выступив в сенате. Однако решение Драги не изменилось.

Глава МИД республики Италии Луиджи Ди Майо высказал уверенность в том, что политические перестановки в республики выгодны Москве, а голова Драги была «подана на серебряном блюде» президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, в государственном перевороте он усмотрел «руку Кремля». На это саркастически ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что мощь российского влияния явно переоценивают.

Ранее 5-tv.ru писал, как кризис власти в Италии повлияет на поставки оружия на Украину.

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