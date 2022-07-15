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«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Глава МИД Италии эмоционально прокомментировал заявление об отставке премьера Драги

«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги

Фото: © РИА Новости / REMO CASILLI

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Возможный распад итальянского правительства серьезно ослабит Европу, уверен министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

Голова премьер-министра Италии Марио Драги была «подана на серебряном блюде» президенту России Владимиру Путину. Так эмоционально отреагировал на заявление Драги об отставке глава МИД республики Италии Луиджи Ди Майо.

«Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил Ди Майо в эфире радиостанции RTL.

Глава МИД Италии подчеркнул, что разногласия в правящей коалиции республики играют на руку властям РФ.

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о желании подать в отставку 14 июля. Причиной такого решения было названо отсутствие поддержки от одной из главных партий страны «Движение 5 звезд». В частности, она выступила против антикризисных мер в экономике и энергетике, предложенных командой Драги.

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги и предложил ему выступить в парламенте для того, «чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков высказался о возможной отставке Драги и Шольца.

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