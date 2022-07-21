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Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 185

Россияне сообщают, что мобильный сервис не открывается. Произвести манипуляции с деньгами невозможно.

Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка. Россияне сообщают, что мобильный сервис не открывается. Произвести манипуляции с деньгами невозможно.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний большой сбой в работе приложения Сбербанка наблюдался в конце 2021 года.

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