Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка
Россияне сообщают, что мобильный сервис не открывается. Произвести манипуляции с деньгами невозможно.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка. Россияне сообщают, что мобильный сервис не открывается. Произвести манипуляции с деньгами невозможно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний большой сбой в работе приложения Сбербанка наблюдался в конце 2021 года.
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