Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка. Россияне сообщают, что мобильный сервис не открывается. Произвести манипуляции с деньгами невозможно.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний большой сбой в работе приложения Сбербанка наблюдался в конце 2021 года.