Врачи Херсонщины спасли раненых украинских военных
Брошенные своим командованием солдаты были без должной экипировки и на их мольбы о спасении никто не отвечал.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Врачи Херсонской области оказали помощь группе раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила администрация региона в Telegram-канале.
«Российские спецслужбы в Херсоне выявили группу раненых военнослужащих Украины, скрывавшихся на территории региона. Всем им была оказана комплексная медпомощь в одной из больниц Херсонской области», — говорится в сообщении.
Украинские военные попросили включить их в обменные списки, но их судьба безразлична киевскому режиму.
«Однако командование ВСУ в свойственной хунте манере списало ребят, которые без должной экипировки были брошены на передовую, как пушечное мясо», — заключили в Херсонской области.
В результате проведения российской военной спецоперации на территории Украины Херсонская область целиком перешла под контроль российских военных. Регион стремится к интеграции с РФ, в оборот введен рубль, налажено вещание российских телеканалов.
Ранее 5-tv.ru писал о подвиге врачей, самоотверженно бросившихся на помощь раненым и пострадавшим в Лисичанске.
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