Иосиф Пригожин похвалился новыми зубами: «Неплохо сделали?»

Знаменитый продюсер до сих пор не может прийти в себя от работы стоматологов.

Российский певец Иосиф Пригожин похвастался своим подписчикам в соцсетях новыми зубами. Артист до сих пор под впечатлением от работы стоматологов, поэтому решил запечатлеть голливудскую улыбку на камеру. Компанию ему составила звездная супруга Валерия.

«С новыми зубами, с новой улыбкой… Это у меня новые зубы. Видите, как неплохо сделали — не похоже на унитаз», — обратился к фолловерам на своей странице в Instagram* улыбающийся Пригожин.

После он повернулся к Валерии и спросил у нее, нравятся ли ей его зубы. В ответ певица разразилась смехом.

«Я не могу, это что такое…» — ответила мужу певица, сравнив его с ребенком-блогером.

Радость продюсера уже разделили многие подписчики. Зубы Пригожина назвали чудесными, натуральными и красивыми. Но его жена в очередной раз затмила мужа в кадре. Что такое зубы, когда в камеру обращен взгляд Валерии? Впрочем, каждому, как говорится, свое.

Кстати, новую улыбку Пригожин покажет на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт Петербурге, куда накануне он приехал вместе с супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал блогеру Алене Жигаловой свой паспорт, чтобы она убедилась в подлинности его имени.

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