В Красноярском крае спасли застрявшего в банке белого медведя. Дикое животное решило поесть сгущенки, в результате четыре дня проходило с консервной банкой на языке. Как стало известно 5-tv.ru, в данном случае обошлось без кардинальных мер — любитель сладкого будет жить.

Между тем, если бы врачи не успели вовремя, медведю бы грозила смерть. К сожалению, привыкший к человеческой пище, он бы не смог нормально охотиться в диких условиях.

«К халяве все быстро привыкают, и медведь тоже при уходе начинает терять те жизненные навыки, которые ему необходимы для существования в дикой природе», — комментировал инцидент ветеринар с большим опытом Михаил Шеляков.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит обессиленный медведь, застрявший в консервной банке.