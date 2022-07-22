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Актриса Джейн Фонда назвала плюсы секса в старости

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Сейчас Фонда снимается в фильме, где старушки ведут активную сексуальную жизнь, почитывая «50 оттенков серого».

Актриса Джейн Фонда назвала плюсы секса в старости

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW/MediaPunch

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С возрастом секс становится только лучше. Об этом рассказала 84-летняя оскароносная американская актриса и «королева аэробики» Джейн Фонда, пишет ET Online.

«Мне кажется, с возрастом женщины перестают бояться говорить о том, чего они хотят. Знаете, мы столько времени теряем зря только потому, что не хотим сказать прямо: "Минуточку, подожди, нет-нет, помедленнее. И немного левее". Ну, вы понимаете, нам никогда не хочется этого говорить. Но, когда становишься старше, ты уже думаешь: "Ну нет, я знаю, чего хочу, дай мне то, что я хочу"», — сказала она.

Сейчас актриса участвует сразу в нескольких проектах, в том числе снимается в продолжении комедии «Книжный клуб» про четырех старушек, которые читают «50 оттенков серого» и ведут активную половую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о Мишель Мерсье, ставшей известной после роли в фильме «Анжелика — маркиза ангелов», грезили многие мужчины. Невероятно красивая и талантливая девушка приковывала взгляды. Но мало кто знал — жизнь одной из мировых актрис была полна боли, трагедий и разочарований.

 

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