Актриса Джейн Фонда назвала плюсы секса в старости

С возрастом секс становится только лучше. Об этом рассказала 84-летняя оскароносная американская актриса и «королева аэробики» Джейн Фонда, пишет ET Online.

«Мне кажется, с возрастом женщины перестают бояться говорить о том, чего они хотят. Знаете, мы столько времени теряем зря только потому, что не хотим сказать прямо: "Минуточку, подожди, нет-нет, помедленнее. И немного левее". Ну, вы понимаете, нам никогда не хочется этого говорить. Но, когда становишься старше, ты уже думаешь: "Ну нет, я знаю, чего хочу, дай мне то, что я хочу"», — сказала она.

Сейчас актриса участвует сразу в нескольких проектах, в том числе снимается в продолжении комедии «Книжный клуб» про четырех старушек, которые читают «50 оттенков серого» и ведут активную половую жизнь.