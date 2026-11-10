Соседов едва держался на ногах? Кадры с роковой лестницы вызвали вопросы

На опубликованном Малаховым видео Соседов словно терял равновесие

Музыкальный критик Сергей Соседов незадолго до гибели странно передвигался по лестнице в гостинице якутского Нерюнгри. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, что мужчина идет медленно и неуверенно, словно ему трудно сохранять равновесие. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Андрей Малахов.

На записи Соседов осторожно поднимается по ступеням, держась рукой за перила. Его движения выглядят замедленными, а походка — неустойчивой. При этом критик продолжает подъем самостоятельно.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» в качестве члена жюри. Однако 23 сентября в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. После происшествия критика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ему было 58 лет.

Обстоятельства гибели Соседова вызвали вопросы у его близких. Родственники стремились получить доступ к записям камер наблюдения, чтобы установить, что именно произошло перед падением. Племянник критика Олег Казанцев отправился в Якутию вместе со съемочной группой Малахова.

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