Президент США Джо Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Демократу уже 79 лет. По словам медиков, люди данной возрастной группы хуже остальных переносят заболевание.

Данные о состоянии политика уточняются.