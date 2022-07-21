Президент США Джо Байден заразился коронавирусом
Демократу уже 79 лет. По словам медиков, люди данной возрастной группы хуже остальных переносят заболевание.
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Демократу уже 79 лет. По словам медиков, люди данной возрастной группы хуже остальных переносят заболевание.
Данные о состоянии политика уточняются.
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