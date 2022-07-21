За спецоперацией по сохранению жизни попавшего в капкан животного наблюдала вся Россия.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео спасения медведицы с консервной банкой в пасти. Прибывшие на вертолете в Красноярский край ветеринары обездвижили несчастное животное и провели срочную операцию.

При помощи плоскогубцев края банки разогнули и сняли с челюсти. Спасителем медведицы стал местный житель Дмитрий Калашников, который провел все необходимые манипуляции.

За спецоперацией по сохранению жизни попавшего в капкан животного наблюдала вся Россия. Как сообщал ранее 5-tv.ru, дикое животное позарилось на бесхозную банку со сгущенкой. В итоге она застряла в пасти. Поняв, что самому не спастись, животное вышло за помощью к людям. Если бы ветеринары не успели, то спасти бы уже не удалось.

К слову, выяснилось, что в беду попала юная медведица. По оценке специалистов ей около двух лет. Имя ей дали Монеточка.