Спасение медведицы с консервной банкой в пасти попало на видео
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
За спецоперацией по сохранению жизни попавшего в капкан животного наблюдала вся Россия.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео спасения медведицы с консервной банкой в пасти. Прибывшие на вертолете в Красноярский край ветеринары обездвижили несчастное животное и провели срочную операцию.
При помощи плоскогубцев края банки разогнули и сняли с челюсти. Спасителем медведицы стал местный житель Дмитрий Калашников, который провел все необходимые манипуляции.
За спецоперацией по сохранению жизни попавшего в капкан животного наблюдала вся Россия. Как сообщал ранее 5-tv.ru, дикое животное позарилось на бесхозную банку со сгущенкой. В итоге она застряла в пасти. Поняв, что самому не спастись, животное вышло за помощью к людям. Если бы ветеринары не успели, то спасти бы уже не удалось.
К слову, выяснилось, что в беду попала юная медведица. По оценке специалистов ей около двух лет. Имя ей дали Монеточка.
Читайте также
83%
-0.59 55.83
-0.62
Нашли ошибку?