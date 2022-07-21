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В Ленобласти женщину застрелили прямо возле входной двери в квартиру

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 146

Ранее на ее жизнь уже совершалось покушение. Но тогда несчастная отделалась лишь испугом и травмой.

В Ленобласти женщину застрелили прямо возле входной двери в квартиру

Фото: Depositphotos / Ivankmit

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В Ленинградской области при загадочных обстоятельствах застрелили 44-летнюю женщину. Инцидент произошел в городе Курдово 21 июля. Убийца напал на жертву прямо в подъезде жилого дома, причем возле квартиры. С женщиной он разделался при помощи огнестрельного оружия, сделав не менее двух выстрелов в голову. Ранения оказались не совместимы с жизнью, и женщина скончалась на месте, сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

Как стало известно общественности, убитой оказалась местная предпринимательница, дизайнер. Накануне случившегося она была в гостях у своей подруги на улице Венской, там-то ее и настигла смерть.

Причем в прошлом году на нее уже совершали покушение возле ее жилого дома в Петербурге. Тогда это сделал знакомый потерпевшей из-за того, что она не вернула долг. Правда, все обошлось — женщина отделалась травмой головы, а против мужчины возбудили уголовное дело.

На этот раз, по данным РЕН ТВ, на петербурженку могла напасть 45-летняя женщина, вооруженная огнестрельным оружием. Почему она либо кто-то из других подозреваемых решились на такой шаг, только предстоит выяснить следователям.

На текущий момент известно, что на месте ЧП оперативники изъяли гильзу от пистолета, просмотрели камеры видеонаблюдения и допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нальчике в результате покушения в собственном кабинете был убит директор Республиканского психоневрологического интерната.

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