Трижды сбит дронами и трижды восстановлен: в Батайске открыли мемориал с легендарным УАЗом

В Батайске открыли мемориал «Живым и павшим медикам СВО»

Мемориал «Живым и павшим медикам СВО» открыли в Батайске Ростовской области. На постаменте установили микроавтобус УАЗ.

Как рассказал в интервью «Известиям» координатор волонтерской группы, именно эта машина прошла в зоне боевых действий легендарный путь. На ней в 2023 году на передовую выезжал наш корреспондент Семен Еремин.

Он снимал репортажи о военных медиках. Наш коллега погиб в апреле 24-го года при атаке вражеского беспилотника. Памятник станет данью уважения тем, кто работал и спасал других на линии фронта.

«У этой машины достаточно легендарный путь. Она была приобретена бойцами. Если в общем сказать, если бы машину можно было бы награждать — Орден Мужества 100%. Три раза была поражена дроном-камикадзе. Три раза восстановлена силами подразделения. И вот на сегодняшний момент на заслуженном отдыхе», — сказал координатор волонтерской группы «Батайск _ZOV» Евгений Терновых.

Мемориал будет напоминанием подрастающему поколению о том, какой ценой достается победа, добавил координатор волонтерской группы.

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