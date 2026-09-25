Беспрецедентная угроза: Гейтс допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Он отметил, что игнорировать проблему нельзя, даже если последствия наступят через несколько лет.

Сколько человек погибнет от искусственного интеллекта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект способен убить миллиард человек

Сила искусственного интеллекта настолько велика, что может привести к катастрофе, которая унесет жизни миллиарда человек на планете. Об этом в интервью телеканалу NBC рассказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По словам бизнесмена, полностью уничтожить человечество не получится, однако мир впервые в своей истории столкнулся с мощным «оружием». Он отметил, что новейшие технологии ИИ создают беспрецедентную угрозу — особенно если они попадут в руки тех, кто намерен причинить вред.

Предприниматель считает, что саморегулирование в этой сфере не способно устранить риски и обеспечить необходимый уровень безопасности. Он призвал руководство США принять законы, которые обеспечат контроль за развитием ИИ и защитят общество от возможных угроз.

Кроме того, Гейтс подчеркнул, что закрывать глаза на проблему нельзя, даже если катастрофические последствия наступят лишь через несколько лет. Бизнесмен добавил, что преступники способны нанести масштабный ущерб с помощью ИИ уже сегодня.

Ранее гендиректор компании Meta* Марк Цукерберг предупреждал об угрозе для общества в случае, если искусственный интеллект окажется под контролем одной организации или страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана экстремистской и террористической организацией в РФ.

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