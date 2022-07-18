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Главу психоневрологического интерната в КБР застрелили в личном кабинете

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист Эксклюзив 43

Директора психоневрологического интерната в КБР убили в собственном кабинете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Также жертвой преступника стал охранник учреждения, пришедший на помощь руководителю.

В Нальчике в результате покушения в собственном кабинете был убит директор ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат». 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

На ролике видно, как мужчина в форме зашел в кабинет. Привлеченный звуками конфликта следом в помещение забежал начальник охраны учреждения — и поплатился за бдительность своей жизнью.

Осуществив задуманное, убийца беспрепятственно покинул кабинет. Правоохранители установили личность киллера. Предварительно, это некий Мамбетов А., проживающий в городе Чегем. На место преступления он добирался на такси.

Поиски убийцы уже начаты, обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали киллера, который несколькими выстрелами в затылок убил бизнесмена в центре столицы. По информации из открытых источников, погибший ранее пытался заказать убийство приближенного криминального авторитета Деда Хасана.

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