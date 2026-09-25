Ивановы и Смирновы под ударом: однофамильцев экстремистов ждут блокировки счетов

Миллионы россиян могут попасть под ограничения банков. Для этого не нужно быть должником по кредитам или злостным неплательщиком алиментов. Достаточно иметь распространенную фамилию.

Блокировать карты и «замораживать» счета предлагают, даже если часть ваших личных данных совпадает с «черным списком». А в нем уже 15 тысяч нарушителей и преступников. По словам экспертов, количество ложных блокировок может вырасти в полтора раза. Нюансы новой системы изучил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Ивановы, Смирновы и Кузнецовы, запасайтесь наличкой. Новые правила позволят банкам приостанавливать операции и даже блокировать счета, если вы ненароком оказались тезкой террориста, экстремиста или любого другого «-иста» из запрещенного списка. И, судя по статистике, первыми под раздачу попадут как раз носители распространенных фамилий.

«Банки будут брать информацию из баз данных, то есть пласт данных, где хранится информация, и тут, возможно, банки будут блокировать просто если схожая фамилия, схожая фамилия и имя, то есть они не будут брать те персональные данные, которые могут отличить друг от друга однофамильцев», — рассказал юрист Максим Булгаков.

Работать это будет примерно так: банковская система сверяет фамилию, имя, отчество и дату рождения клиента с базой нарушителей. Если раньше для наложения санкций требовалось точное совпадение, то теперь достаточно нескольких пунктов. А учитывая, что в черном списке уже около 15 тысяч имен и фамилий, потенциально пострадать могут миллионы россиян.

Смысл инициативы — поймать тех, кто пытается обмануть систему одной буквой. Ведь даже простое имя на латинице можно написать по-разному. И злоумышленники этим активно пользуются. Вот только страдают все чаще их добросовестные однофамильцы. Андрей Андреев из Москвы уже несколько лет буквально расплачивается за своего криминального двойника-миллиардера.

«Моя квартира по-прежнему под арестом, мои деньги периодически снимаются с моих счетов. Я без конца снимаю аресты со своих счетов, без конца мне в банках обещают, что такого больше не повторится, и повторяется, повторяется, повторяется», — поделился пострадавший Андрей Андреев.

Екатерине из Петербурга тоже приходится платить по чужим счетам. В картотеке судебных приставов она злостная должница, хотя не брала ни одного кредита. В отличие от полной тезки с Урала, которая еще и родилась с ней в один день.

«Все бы ничего, если бы этих долгов не накопилось до полутора миллионов, и, кроме всего прочего, банки начали нас путать, и один замечательный банк просто перепутал и предоставил доступ в мой личный кабинет той Беспаловой Екатерине Сергеевне, из-за чего у меня тоже было достаточно много проблем», — рассказала пострадавшая Екатерина Беспалова.

И вот тут для финансовых безопасников начинается игра в «найди десять отличий». Правда, в самих банках призывают не паниковать и внимательнее следить за собственным кошельком.

«Очень важно быть немножечко аккуратным в самих операциях. От множества посторонних людей не получать регулярно какие-то переводы, большие суммы не пытаться переводить.», — сказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Финансовые аналитики, правда, далеки от спокойствия. По их оценкам, количество ложных блокировок может подскочить в полтора раза. Ведь чем меньше критериев, тем выше вероятность ошибки.

Платежи за проезд, детсад, та же ипотека. Да просто купить продукты на вечер станет целой проблемой. Разбираться, какой хороший вы Иванов или все-таки не очень, банк может до пяти рабочих дней.

Именно поэтому эксперты предлагают добавить алгоритму здравого смысла — точнее, дополнительных данных. Где живет человек, чем занимается, связан ли вообще с тем, кто отмывает деньги или занимается чем-то противоправным. А если система все-таки ошиблась, многодневный финансовый квест с заявлениями и звонками должен сократиться до пары часов. Окончательный вариант поправок примут после обсуждения в Госдуме.

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