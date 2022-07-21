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В Херсоне задержали группу диверсантов из «одесской» СБУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 115

Спецслужбы РФ нейтрализовали в Херсоне курируемую СБУ из Одессы группу диверсантов

В Херсоне задержали группу диверсантов из «одесской» СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Агенты планировали подрыв железнодорожных путей.

В Херсоне задержали членов одной из самых крупных на территории города и области групп диверсантов, которых из Одессы курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Уточняется, что у задержанных изъято оружие и почти 50 килограммов взрывчатки, которой они намеревались взрывать железнодорожные пути.

«В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы. При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал 5-tv.ru, в этот же день в Херсоне задержали членов диверсионной группировки, которые готовились атаковать пункт выдачи гуманитарной помощи и поджечь паспортный стол с помощью «коктейлей Молотова». Накануне в городе арестовали еще одного агента спецслужб Украины, который за деньги передавал координаты блокпостов ВС РФ.

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