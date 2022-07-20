В Херсоне задержали агента спецслужб Украины

В смартфоне молодого человека нашли изобличающую переписку.

Российские силовики задержали агента спецслужб Украины, который за деньги передавал координаты блокпостов ВС РФ в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный 20-летний молодой человек был завербован украинскими боевиками в конце февраля. В его смартфоне нашли изобличающую переписку.

По словам парня, кроме передачи сведений, ему предлагали организовать группу, которая занималась бы поджогом проходящих колонн российской военной техники. Однако молодой человек и его друзья отказались, боясь, что их убьют.

Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее в Херсоне задержали террористов, совершивших неудачное покушение на главу областной службы исполнения наказаний. Двое местных жителей признались, что действовали по указанию украинских спецслужб.

Также на днях в Мелитополе задержали украинского спецагента. Как сообщал 5-tv.ru, житель Приазовского района Запорожской области готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.