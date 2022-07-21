Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Херсоне задержали диверсантов, планировавших атаковать пункт гумпомощи

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист Эксклюзив 316

Члены группировки собирались обстрелять пункт, куда стекаются мирные жители освобожденного города.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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В Херсоне задержали членов диверсионной группировки, которые готовили серию терактов и нападений на мирные объекты. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Диверсанты должны были внести хаос в мирную жизнь освобожденного города, которая только начала налаживаться. В частности, злоумышленникам было поручено атаковать пункт выдачи гуманитарной помощи и поджечь паспортный стол.

Несколько дней назад был задержан их сообщник, который подготовил коктейли молотова для поджога.

Это далеко не первая попытка украинских спецслужб посеять панику среди жителей Херсона. Боевики и руководящие фигуры не гнушаются самых грязных методов: ведут огонь по жилым районам, устраивают теракты в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации (ВГА), засылают в города диверсионные группы. Уже известно, что деятельностью одной такой группировки руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне 5-tv.ru сообщал о задержании агента спецслужб Украины, который за деньги передавал координаты блокпостов ВС РФ в Херсоне. В смартфоне 20-летнего молодого человека нашли изобличающую переписку.

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