Дети Донецкой народной республики смогут заниматься самбо в новой школе
В Мангуше открыли первую школу самбо в Донецкой народной республике
Фото, видео: 5-tv.ru
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Открытие школы самбо в Мангуше стало первым шагом в возвращении детского спорта в Донбасс.
В поселке Мангуш Донецкой народной республики при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо в Донбассе.
Торжественное мероприятие посетили глава ДНР Денис Пушилин, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и член Попечительского совета Анатолий Якунин.
Речь идет о части Общероссийского проекта «Самбо в школы», который охватывает 70 регионов нашей страны.
«Это только такой пробный шаг, мы сделали три школы, две в Донецке и одну здесь, открываем первую здесь. Надеюсь, в ближайшее время зайдем в те школы у кого есть желание», — рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Главы ДНР и ЛНР ранее подписали соглашения с Общероссийским народным фронтом и другими организациями, благодаря этому в республиках Донбасса будет построено несколько десятков спортивных объектов.
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