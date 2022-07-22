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Тарасов готов подать в суд на блогершу, обвинившую его в изменах Костенко

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 42

Спортсмена постоянно в чем-то уличают. При этом он является отцом троих детей и считает себя идеальный семьянином.

Тарасов готов подать в суд на блогершу, обвинившую его в изменах Костенко

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Известный футболист Дмитрий Тарасов заявил о намерении наказать при помощи правоохранительных органов блогершу и бизнесвумен Ольгу Лейбман за обвинения в изменах своей супруге Анастасии Костенко.

«Наверное, подам в суд на эту женщину, так как все сказанное ею — полная клевета! А еще у меня есть контракт, по условиям которого я не должен принимать участие в публичных скандалах. Вот этот инцидент может повлиять на бонус, положенный мне. Так что точно будут решать все в суде», — заявил Тарасов.

Также спортсмен рассказал, что его постоянно хотят уличить в неверности жене. Он считает, что хейтеры пытаются испортить его отношения в семье или просто попиариться.

Несколько дней назад блогерша Ольга Лейбман заявила в личном блоге, что футболист якобы флиртует с некими девушками в фитнес-клубе, напоминает StarHit.ru.

«Я занимаюсь на тренажере, а он идет и так таращится. Он на всех женщин таращится. Я сделала морду кирпичом, мол, что это ты тут на меня уставился. Хотела, чтобы он отвалил от меня. На соседней дорожке нарисовались две хорошенькие блондинки. Одна прям вся из себя выходила, так смешно было наблюдать. Она подошла к нему сфотографироваться, а он записал ее телефон, наверное, хотел потренироваться индивидуально. Такой кобель, дома трое детей!» — сказала Лейбман.

К слову, спортсмен заверил, что подобная ситуация никак не отразилась на его отношениях с Анастасией. Жена отреагировала спокойно и даже с юмором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Дома-2» Ефременкова ждет близнецов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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