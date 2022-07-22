Главы государств обсудили будущие проекты по импортозамещению и прошедший визит президента РФ в Иран.

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом информационному агентству БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе переговоров главной темой стало двустороннее сотрудничество — Путин и Лукашенко обсудили текущие экономические вопросы, в частности, совместные проекты по импортозамещению.

Кроме того, обсудили главы государств и международную повестку, а именно — визит Владимира Путина в Иран и его переговоры с лидерами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также стороны согласовали кандидатуру нового посла Белоруссии в Москве. Им стал замглавы администрации президента Дмитрий Крутой.

Накануне Александр Лукашенко заявил в интервью Agence France-Presse, что после телефонного разговора он планирует лично встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что издание Daily Mail опубликовало статью, в которой британский аналитик называет поездку Владимира Путина в Иран угрозой благополучию Запада.

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