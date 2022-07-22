Аналитик Daily Mail Алмонд: визит Путина в Иран сформирует новый альянс

Западу предрекли большие проблемы из-за визита Путина в Иран

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidential Website

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Британский аналитик заявил, что Путин создаст новое объединение с Турцией и Ираном, направленное против Запада.

Недавняя поездка Владимира Путина в Иран представляет для Запада серьезную угрозу и повлечет за собой страшные последствия. Об этом в статье Daily Mail заявил директор Оксфордского института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.

По его мнению, российский лидер собирается создать новую антизападную коалицию. Алмонд добавил, что встреча Путина с лидерами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не сулит для Запада ничего хорошего.

«Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре», — высказался аналитик.

Кроме того, он заявил о «пугающих перспективах», а присутствие на саммите Эрдогана назвал «признаком возможных неприятностей».

Владимир Путин прибыл в Тегеран 19 июля для участия в саммите астанинского формата. Российский лидер провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. По итогам переговоров Владимир Путин отметил, что саммит был полезен и конструктивен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Песков рассказал о будущих деловых поездках Владимира Путина. Российский президент совершит ряд визитов уже осенью.

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