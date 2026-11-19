Россия согласилась на компромиссы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Что же касается компромиссов, конечно, есть компромиссы. А как же? Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть и нами поддержаны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что теперь важно понять, согласны ли с предложенным вариантом другие стороны конфликта. Речь идет об Украине и ее европейских союзниках.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры продолжались около полутора часов и стали первой в истории очной встречей лидеров трех стран в таком формате.

По итогам беседы стороны приняли совместную декларацию, в которой обозначили намерение снижать ядерные риски, не допускать распространения ядерного оружия и укреплять международную безопасность.

Председатель КНР назвал переговоры позитивными и конструктивными.

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