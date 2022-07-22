Рейтинг доверия к Путину среди россиян превысил 81%

Рейтинг доверия к Путину среди россиян превысил 81% — опрос

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Граждане необъятной доверяют решениям лидера. Так же, положительно, они оценивают работу правительства в целом.

Решениям президента России Владимира Путина доверяют более 80% граждан страны. Это показали данные соцопроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в период с 11 по 17 июля.

В ходе исследования аналитиками центра было прошено около двух тысяч граждан РФ старше 18 лет.

«Показатель одобрения деятельности Президента составил 78,1%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 52,4% и 52,4% соответственно. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов», — говорится в официальном сообщении центра.

При этом партию «Единая Россия» одобрили 40%, а ЛДПР И КПРФ — 7,6% и 10,8% соответственно. Таким образом, «Единая Россия» является безусловной партией-фаворитом среди россиян.

Оценило население и свое доверие к политическим деятелям. Михаил Мишустин получил 62,4%, Геннадий Зюганов — 35,8%, Сергей Миронов — 31,1%, Леонид Слуцкий — 18,6%, Алексей Нечаев — 10,0%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи.

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