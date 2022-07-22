В Москве собака скинула трехмесячную девочку с кровати — ребенок поступил в больницу с многочисленными травмами головы. Сейчас покалеченный младенец находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Семья Резановых проживает в однокомнатной квартире — оба родителя безработные, воспитывают двоих дочерей. Старшей девочке два года, младшей едва исполнилось три месяца. Несмотря на скромные условия жизни, супружеская пара держит в квартире трех собак и двух кошек. По словам главы семейства, собаки находятся в коридоре и с детьми всегда ладили отлично.

Как стало известно 5-tv.ru, примерно в 13:00 родители положили дочку на кровать и ушли заниматься своими делами: отец готовил ужин на кухне, а мать занималась на балконе рассадой. Через два часа глава семейства вышел в коридор и столкнулся с выбегающей из комнаты собакой.

Недолго думая, мужчина пнул животное и прошел в комнату. Там он обнаружил лежащую на полу дочь. Он положил ребенка в детскую кроватку и сообщил о происшествии жене, на что та отмахнулась, поругала за удар по собаке и вернулась к любимой рассаде.

Еще спустя два часа, примерно в 17:00, мать пришла покормить дочь и пришла в ужас: младенец не реагировал и выглядел мертвым. Глаза малышки были полуоткрыты, но как ни трясла ее горе-мать, девочка не издавала ни звука.

Специалисты диагностировали у ребенка отек и ушиб головного мозга, ишемию обоих полушарий, перелом затылочной кости и множественные кровоподтеки. На данный момент по делу проводится проверка, а родителей подозревают в жестоком обращении с ребенком.

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