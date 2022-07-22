Побег в город любви: Лопес и Аффлек проведут медовый месяц не одни

Поклонники легендарной пары Голливуда до сих пор не верят, что их кумиры все же поженились спустя почти 20 лет после разрыва помолвки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на медовый месяц в Париж. Пара была замечена папарацци в городе любви — молодожены прогуливались, трогательно держась за руки.

Супруги принарядились для романтического ужина — Лопес облачилась в алое платье в пол с глубоким декольте, а ее спутник — в темно-синий костюм с песочно-золотистым галстуком.

Как отмечает Daily Mail, в свадебном путешествии молодожены оказались не одни. Голливудских звезд сопровождали дочери Бена от брака с Дженнифер Гарнер — Вайолет и Серафина. Судя по всему, они рады за своего вновь обретшего любовь отца.

Поклонники пары Беннифер до сих пор не верят в то, что голливудские звезды поженились спустя почти 20 лет после разрыва помолвки. Лопес и Аффлек были одной из знаковых пар нулевых.

Они расстались в 2004 году, после чего Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у них родилось трое детей. Лопес также вышла замуж за композитора Марка Энтони и родила ему двойняшек.

Оба брака распались. После них у артистов были и другие отношения, однако в прошлом году Лопес рассталась со своим бойфрендом-бейсболистом Алексом Родригесом и неожиданно сошлась с Аффлеком.

Мало кто верил в реальность вновь вспыхнувших чувств, однако пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. На церемонии присутствовали только самые близкие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес взяла себе после свадьбы фамилию мужа.