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Словила белочку: Волочкова выложила пугающее фото

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 189

Балерина Волочкова выложила странное ночное фото с непонятным существом на плече

Словила белочку: Волочкова выложила пугающее фото

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Балерину сравнили с демоном, а фотографию — с кадром из фильма ужасов.

Фанаты российской балерины Анастасии Волочковой разглядели белочку на плече танцовщицы. Она выложила в сеть фотографию, сделанную ночью. Волочкова стояла напротив костра, а на ее правом плече вырисовывался силуэт какого-то животного. Подписчики балерины заподозрили, что это белочка.

Фото: Instagram* / volochkova_art

«А на правом плече реально белочка… Допилась ты, матушка. Раньше были соболи на спинке, а теперь белочка на плече», — написал один из подписчиков балерины.

Кроме того из-за яркого света огня и окружающей темноты создался интересный визуальный эффект, который Волочкова дополнила своим фирменным выражением лица.

Из-за игры света и тени подписчики сравнили ее с «демоном» и предположили, что это кадр из фильма ужасов, кто-то даже разглядел на ногах танцовщицы трупные пятна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова поделилась со своими подписчиками кадрами, где Никита Джигурда оказывает звезде неоценимую поддержку — надевает на нее «заморские трусики».

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